biglietti in vendita

E’ terminata la vendita on line dei biglietti da parte del Comitato Festa di San Michele e da oggi sarà possibile acquistare i (pochi) biglietti rimasti per le tribune al Comitato dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 in piazza Matteotti 9. Il biglietto per le tribune va da 10 a 15 euro, a seconda della posizione, ingresso escluso. L’ingresso: 8 euro per i non residenti e 6 euro residenti.