Biffoni, il ritorno. Il silenziatore e il tesoro di voti

CaroppoLe grandi manovre per le elezioni regionali sono iniziate. Campo largo o non campo largo, Prato deve contare. Il Pd pratese in particolare, forte del successone alle scorse elezioni amministrative. Il patto di Paperino, novembre scorso, ha fatto sì che la segreteria accordasse i suoni. Tutti d’accordo o quasi. Due gli obiettivi espliciti: "Portare un partito unito e forte al congresso e vincere le Regionali" ha detto il segretario Marco Biagioni. Venerdì si è rivisto, in una iniziativa pubblica, Matteo Biffoni accompagnato dai suoi fedelissimi. Sarà lui il protagonista politico dei prossimi mesi sulla scena pratese e toscana. Ufficialmente perché è stato investito dallo stesso Biagioni del ruolo di coordinatore del programma dei dem pratesi verso il voto (d’accordo anche la sindaca Bugetti). Ufficiosamente perché i biffoniani si sono silenziati ma sono pronti a far sentire la voce. I fatti chiari: l’associazione che Matteo Biffoni voleva far nascere per alimentare il dibattito dentro il partito è stata messa da parte. Evocata, quasi organizzata e poi chiusa in un cassetto per la pax di Paperino. "Ma nessuno ci può imporre cosa dobbiamo dire e fare" dicono gli amicissimi di Biffoni. Tanti se ne sono visti l’altro pomeriggio alla libreria Giunti alla presentazione del libro di Allegranti. Il gruppo è unito e dà dimostrazione di fedeltà al capo. Faggi, Squittieri, Barni, Brogi, Mangani, Barberis, Alberti, Bosi, Alessi i titolarissimi in platea ad ascoltare e a farsi vedere uniti e compatti. "L’associazione messa da parte? Strategicamente è stata rimandata, ma la libertà di idee, proposte ed azioni non la congela nessuno" dice la squadra "e Matteo si farà sentire". Prato dovrà portare un tesoro di voti al candidato del centrosinistra (il più accreditato è Giani bis) ma dovrà anche avere un posto al sole in Regione. Scenario: Biffoni candidato, fa il pieno di voti, lancia la volata a Giani. E dopo? C’è chi parla di un assessorato pesante per Matteo, il sindaco del decennale pratese. Sanità?