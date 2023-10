BicinPrato, arriva la settima edizione della ciclopedalata

Prato, 5 ottobre 2023 - Sta per tornare la ciclopedalata BicinPrato, l'iniziativa per conoscere le piste ciclabili della città di Prato e le loro connessioni. Questa settima edizione si svolge sabato 7 in città (mentre domenica 8 a Pistoia), ed è organizzata dal comune di Prato insieme al Coordinamento Pratociclabile composto da FIAB, Legambiente e Riciclidea. Al mattino è fissato il ritrovo in Piazza del Comune alle 10 e poi partenza pedalando verso la superciclabile tratto pratese della Ciclovia Prato/Firenze che si snoda per due chilometri circa dal Piazzale del Museo, costeggiando la declassata ex Leonardo da Vinci lungo Viottolo del Porcile fino al Lungobisenzio, altezza Viale Marconi, con attraversamento del fiume verso il comune di Campi Bisenzio. Chi lo desidererà potrà rientrare in città rimanendo sulla ciclabile lungobisenzio. Dalle 17 nel salone consiliare del comune di Prato si avvicenderanno come relatori i sindaci e gli assessori delle città interessati all'attraversamento delle superciclabili come la Ciclovia del Sole. Saranno presenti i sindaci di Prato, Pistoia, Montemurlo, il presidente della Provincia d assessori alla mobilità che insieme alla parte tecnica spiegheranno nel dettaglio il progetto e le tempistiche. Non mancheranno neppure esponenti della Regione Toscana che coordina il progetto regionale. Sono giornate dedicate alla "cultura della bicicletta" tra colpi di pedale e incontri sul tema della ciclabilità che vanta una tradizione antica sul nostro territorio che si sta riscoprendo e valorizzando per motivi turistici ma soprattutto ambientali.