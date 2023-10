Trovato morto nel buio non lontano dalla sua bicicletta: era scomparso da ore

Prato, 9 ottobre 2023 – Lo hanno trovato senza vita in una scarpata, a una decina di metri dalla sua bicicletta. Quando lo hanno raggiunto non c’era più niente da fare, era già morto. Tragedia al confine tra Pistoia e Prato, non lontano dalla Riserva Naturale Acquerino Cantagallo. Un uomo di 73 anni di Pistoia è stato trovato senza vita.

Era partito per un’escursione in bicicletta ma non è tornato. I familiari hanno dato l’allarme e solo dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì è stato rinvenuto senza vita. Si ipotizza un malore. Il corpo era in località Eremo degli Angeli, in una scarpata a dieci metri dal sentiero e dalla bicicletta.

L’allarme dei familiari era partito intorno alle 18.30. A intervenire i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana. Montato il campo base a Acquerino, sono iniziate le ricerche. I tecnici hanno captato il segnale del cellulare in una zona ben precisa, dopo aver ritrovato l’auto dell’uomo. Sono andati dunque nel punto indicato dalle strumentazioni e lì hanno trovato l’uomo senza vita.

Una volta avuto il nullaosta i tecnici del Soccorso Alpino si sono occupati del recupero dell'uomo. Dato il terreno impervio sono state necessarie manovre su corda per poter portare la barella sul sentiero, da lì è stato portato con barella lecchese (a spalla) fino al punto dove attendeva il personale sanitario. Per il Soccorso Alpino hanno operato squadre della Stazione Appennino dal Pistoiese e Stazione Monte Falterona da Prato.