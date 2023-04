Ruba bici a un consigliere, ladro bloccato dai ragazzi dello skatepark

Prato, 23 aprile 2023 - Un giovane magrebino che ruba la bicicletta elettrica a un consigliere comunale sotto gli occhi di ricercatori dell’università di Faenza venuti a Prato per studiare il fenomeno migratorio, un cittadino cinese che si fa travolgere dal ladro pur di fermarne la fuga e un gruppo di giovani skater (sì proprio quelli del playground di via Giordano al centro delle polemiche per l’eccessivo rumore) che braccano il malvivente e lo consegnano ai carabinieri. E’ un vero e proprio spaccato di Prato quello che ha visto come involontario protagonista ieri intorno alle 15.30 il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Carmine Maioriello. L’ex candidato sindaco grillino era in via Pistoiese per accompagnare due ricercatori dell’università di Faenza in un’indagine sociologica sul fenomeno migratorio a Prato. Lasciata per pochi minuti la bicicletta legata alla rastrelliera di fronte alla farmacia Etrusca, Maioriello si è accorto con la coda dell’occhio che un giovane magrebino stava scappando a bordo del mezzo a due ruote (tra l’altro per l’esponente pentastellato sarebbe stato il secondo furto di bicicletta elettrica subìto). Da lì ne è nato un inseguimento lungo via Giordano, che prima ha visto un uomo tentare di fermare la fuga del ladro senza successo, e poi un cinese farsi travolgere dal mezzo pur di bloccare il malvivente (è stato costretto a curarsi le ferite alla farmacia Etrusca).

Il ladro ha tentato di scappare a piedi ma è stato braccato da una decina di skaters del playground di via Giordano, che hanno aspettato l’arrivo dei carabinieri per consegnare il malvivente. "Sono stati tutti dei veri eroi – ha detto Maioriello, che poi è andato a comprare ai ragazzi bibite e cibo per ringraziarli -. Si sono comportati con un incredibile senso civico. E la cosa ancora più bella è stata vedere tutti questi giovani italiani, cinesi e di colore fare sport e divertirsi insieme". I ragazzi dello skate park di via Giordano hanno fatto una richiesta specifica a Maioriello. "Loro soffrono del fatto di essere al centro delle polemiche dei residenti per l’eccessiva confusione nell’area – conclude il consigliere -. Mi hanno chiesto di potere raccontare a tutti che loro sono anche altro, che sono ragazzi perbene, con senso civico e capaci di dare vita a una vera integrazione".