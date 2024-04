"Biblioteca "Francesco Inverni" di Poggio a Caiano: boom di lettori e attività culturali nel 2023"

Crescono i lettori della biblioteca "Francesco Inverni" di Poggio a Caiano. Il Comune ha diffuso la statistica del 2023 con il raffronto dell’anno precedente: dai 3735 ingressi del 2022, nel 2023 le presenze sono state ben 6222 e 86 i nuovi iscritti.

In positivo anche i prestiti di libri: 494 in più relativi ai totali e 137 in più riferiti a quelli interbibliotecari attivi, ovvero fatti come biblioteca fornitrice ad altre biblioteche della rete provinciale e regionale. In aumento anche il patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca (+ 1242). Dal luglio dello scorso anno è stato potenziato l’orario di apertura (a seguito della nuova gara di appalto): nei giorni feriali, apertura estesa al lunedì pomeriggio (con una continuità del servizio di apertura della sala studio e di prestito dal lunedì al venerdì orario 9.30-13 e 14-18.30) e poi il mantenimento dell’apertura il sabato mattina dalle 9 alle 13 oltre allo svolgimento di nove aperture straordinarie il sabato pomeriggio, con servizio di prestito, nei mesi di ottobre-dicembre, per la rassegna "Un autunno da sfogliare".

Proseguirà l’apertura della sala studio della biblioteca e del servizio di prestito nei mesi estivi (tutto il mese di luglio con orario regolare e tutto agosto solo la mattina) per garantire il servizio soprattutto a supporto degli studenti impegnati nei compiti estivi, nella lettura, nella ricerca o nella preparazione di esami universitari.

Da ottobre a dicembre 2023 sono state inoltre realizzate, anche con il contributo della Regione letture animate, laboratori teatrali e di fumetto per i bambini e un ciclo di incontri dedicato alla letteratura fantastica italiana e ai suoi più grandi e rappresentativi scrittori (da Italo Calvino a Guido Gozzano) con oltre 440 partecipanti.

M. Serena Quercioli