Biblioteca Della Fonte: "Il tempo magico". Letture per i bambini

Negli spazi della biblioteca "Bartolomeo Della Fonte" continuano le domeniche di aperture straordinarie pomeridiane fino alle 18. Nello spazio bambini "Il Libro parlante" domenica alle 16.30, partirà un nuovo ciclo di letture animate e laboratori per bambini dai 3 agli 8 anni dal titolo "Fra un minuto? Il tempo magico dei bambini".

Il tempo in cui viviamo è intriso di frenetiche anticipazioni e per i bambini rischia di diventare troppo pieno o troppo vuoto, troppo leggero o troppo pesante. Ed ecco che il tempo della lettura diventa un tempo prezioso perché un buon libro, come un treno o un aereo ci porta in un altro mondo.

Il primo incontro di domenica avrà per tema "Quanti tempi in una sola giornata", il 12 novembre sarà la volta de "Il ritmo poetico della natura", il 19 novembre "Un attimo e poi" e infine il 26 ottobre " Aspettando".

L’iniziativa è a cura di di Alice Cooperativa. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, scrivendo a b[email protected] o telefonando allo 0574558567.