Biblioteca "Basaglia" Doppia serata con libri e autori

Due sono gli appuntamenti già fissati, a settembre e ottobre, per la rassegna "Aspettando il compleanno della biblioteca Basaglia" a Vaiano.

Giovedì 21 settembre, alle 21, nei locali della biblioteca comunale "Franco Basaglia" in via Mazzini, si terrà la presentazione del libro di Giovanni Matulli "Che mi riarrò? - Chiacchierate in sestese con il fisioterapista". Mentre venerdì 13 ottobre, sarà la volta – sempre alle 21 nella palazzina della cultura dove ha sede la biblioteca – della presentazione del libro di Chiara Ottanelli "Cuore di farfalla" con le illustrazioni di Veronica Carratello (Sonda 2023).

I prossimi appuntamenti che rientrano nel "Compleanno della bibloteca Basaglia", tra cui alltre presentazioni di libri e conversazioni con gli autori, saranno programmati più avanti e rientreranno, come è avvenuto negli anni scorsi, nel cartellone "Un Autunno da sfogliare", a cura del Sistema Bibliotecario della provincia di Prato.