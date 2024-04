Bianchi e l’indagine storica su Cefalonia

Oggi alle 18.30, alla Casa delle memorie di guerra per la pace, sarà presentato il nuovo libro dello scrittore pratese Francesco Bianchi (foto). L’autore è conosciuto per il suo romanzo storico d’esordio "Il coraggio dei vinti" (Curcio 2023), premiato e finalista in concorsi letterari come il Premio Internazionale Cristina Campo di Rovigo, il Premio Giovane Holden di Viareggio, il Premio letterario di Salsomaggiore. Il nuovo romanzo dal titolo "Cefalonia. L’ultima speranza" e uscito il 12 aprile, tratta sempre un tema storico della Seconda guerra mondiale: l’eccidio di Cefalonia. La storia è su due fronti e si svolge in parte nel periodo contemporaneo, con il giovane pratese Saverio come protagonista, e in parte nel periodo dell’Italia degli anni ’40, con il soldato Gildo arruolato nel regio esercito. Il giovane Saverio vive a Prato, è figlio di un imprenditore tessile in difficoltà e la sua vita prende una deriva che lo porta a trovare rifugio nelle lettere di un soldato disperso che racconta dell’occupazione in Albania e della campagna di Grecia. Lo studio delle lettere lo aiuta a distrarsi dal suo difficile periodo e la sua ricerca arriverà a una inaspettata e disattesa conclusione. l’autore dialogherà con il professor Francesco Venuti. L’incontro fa parte del cartellone di iniziative per la festa della Liberazione 2024.