Biancazzurri ambiziosi. Tanti acquisti e più fiducia

Un Prato che vuole sognare, per far sognare la città. E i tifosi sperano. La società biancazzurra, il presidente Stefano Commini in testa, seguito dal nuovo direttore sportivo Gianluca Berti e dal coordinatore tecnico Sciannamè sta facendo uno sforzo per disputare un campionato di vertice. Almeno l’impressione è questa. Negli ultimi giorni sono stati perfezionati e ufficializzati tanti nuovi acquisti, ben 8, senza considerare il reparto dei giovani in quota e le conferme importanti nella rosa della passata stagione. I giocatori che sono arrivati, dal portiere all’attaccante, passando per la difesa e il centrocampo, sono tutti con grande esperienza nella categoria o, addirittura, in alcuni casi, con tante presenze alle spalle anche fra i professionisti. I giovani in quota, invece, provengono dai settori giovanili di formazioni di serie A. Insomma sulla carta sembra che questa volta le cose vengano fatte in maniera ponderata e che la squadra in via di allestimento sia effettivamente all’altezza della categoria, pronta a tentare di rimanere ai vertici del campionato di serie D. Ovviamente resta da capire quale sarà la composizione del girone.

Mancano ancora le ultime pedine da inserire, anche queste verosimilmente di caratura ed esperienza, per chiudere il pacchetto a disposizione dell’allenatore Maurizio Ridolfi (confermato) e provare davvero a far sognare i tifosi. L’ultimo verdetto, come sempre, lo darà il campo. Intanto, però, pare almeno lecito poter sperare, stavolta sì, di non fare un campionato anonimo o in perenne lotta per evitare la retrocessione. Le premesse ci sono tutte e sono tutte buone.