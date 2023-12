Beste aiuta le famiglie alluvionate: "Doniamo la musica per solidarietà"

PRATO

L’unione fa la forza e Beste ne conosce bene il valore sperimentato direttamente per rialzarsi dai danneggiamenti dell’alluvione. E così, nello spirito che è proprio di Beste e dei fratelli Santi, Giovanni e Matteo, mentre l’azienda ha ripreso a lavorare grazie all’aiuto di dipendenti e volontari, è il momento di restituire quanto ricevuto. Lo faranno con una serata che in un’atmosfera di festa e condivisione ha l’obiettivo di supportare la difficile ripartenza delle famiglie alluvionate. L’occasione è data dal concerto benefico che si terrà il 22 dicembre alle 20.30 al Beste Hub. In scena un trio femminile di fama internazionale: Anastasiya Petryshak (che ha appena concluso la tournée con Andrea Bocelli), Maddalena Giacopuzzi e Ludovica Rana si esibiranno sulle note di brani del repertorio natalizio, classico e contemporaneo, accompagnate dai giovani talenti del conservatorio Cherubini di Firenze. Il concerto si aprirà con una speciale esibizione di Monica e Simone Fabbri, vice campioni europei Ballroom 2023 WDC. Ospite speciale sarà lo scrittore Edoardo Nesi. Presente anche il sindaco Matteo Biffoni. A fine concerto seguirà un brindisi offerto dalle Cantine Ferrari e servito da Ais Toscana delegazione Prato, accompagnato dalle delizie del Forno e biscottificio artigianale Leonardo e di Betti pasticceria cucina e acqua Panna. Tutti i proventi dell’evento saranno devoluti in beneficenza a Caritas Vicariale di Campi Bisenzio, Associazione San Vincenzo De’ Paoli – delegazione di Montemurlo, Aiuti Dalla Vallata di Vaiano. "Con loro individueremo il modo più efficace per dare alle famiglie un reale supporto – dice Matteo Santi – tramite l’acquisto diretto di quei beni andati distrutti, come materassi, elettrodomestici, caldaie".

Sa.Be.