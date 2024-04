Beppe Fenoglio. La dedica in note di Ginevra & C.

Domani sera alle 21 a Il Garibaldi il concerto "Memoria parla, consolante - dedica a Beppe Fenoglio", con Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Andrea Salvadori. Una serata a cura di Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato nel calendario degli appuntamenti in occasione del 25 aprile. Il ritorno a Prato di Ginevra Di Marco e insieme a lei, i compagni di una vita, Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e Andrea Salvadori alla chitarra classica, allo tzouras e all’elettronica. Il concerto si ispira, ampliandolo, a un concerto dei CSI del 1996 tra le navate della Chiesa di San Domenico ad Alba intitolato "Un giorno di fuoco" in ricordo, appunto, di Beppe Fenoglio, uno dei più importanti scrittori italiani della Resistenza. Un concerto speciale, che proporrà brani di una vita di musica, resistenza e storie da raccontare, come è stata quella di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. I tre musicisti infatti ripercorrono la loro carriera, un successo rappresentativo della migliore scena musicale italiana. Una carriera di lunghissima data quella di Francesco Magnelli, tastierista fiorentino: nei primi anni ’80 è arrangiatore dei primi dischi dei Litfiba, poi collabora con C.C.C.P. – Fedeli alla Linea, e successivamente entra nel Consorzio Suonatori Indipendenti, dove Ginevra approda nel 1993 restando a fianco di Giovanni Lindo Ferretti e del gruppo per un decennio.

Le qualità di Ginevra e la sua esperienza sono proseguite anche oltre e nel corso della sua carriera si è creata un proprio spazio, attraversando con un repertorio originale la canzone d’autore italiana ma anche internazionale, per esempio con l’album dedicato a Luigi Tenco o con quello de La Rubia Canta La Negra dedicato alla cantante argentina Mercedes Sosa. Da non dimenticare infine le esperienze nell’ambito della tradizione italiana, della canzone d’autore e di quella popolare, e non ultimo il rapporto di collaborazione e di amicizia con l’astrofisica Margherita Hack con la quale Ginevra Francesco e Andrea hanno trascorso quattro anni di spettacoli in tutta Italia. Info e biglietti ancora disponibili www.ilgaribaldi.it e www.ticketone.it