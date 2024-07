Benvenuti alle Olimpiadi di Parigi. Gli atleti pratesi verso il debutto. E i social sono già diventati un diario

Manca sempre meno all’inizio ufficiale delle Olimpiadi per gli atleti pratesi, ormai ad un passo dal debutto. Ma come si fa, nell’era social, a non documentare passo per passo i vari step del viaggio verso Parigi? Ecco quindi che Instagram diventa un vero e proprio diario di bordo al quale i protagonisti dei Giochi affidano l’euforia del momento per ricordare un’avventura che, comunque vada, rimarrà per tutti loro un’esperienza da raccontare. Nemmeno Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Lorenzo Bruni potevano sottrarsi a quello che è ormai divenuto un rituale. Così nelle scorse ore Chiara e Giuditta si sono immortalate insieme alle compagne del Setterosa sia all’arrivo all’aeroporto che al villaggio olimpico. Le aspettano giorni di allenamento intenso, in vista del debutto di lunedì alle 14 contro le padrone di casa della Francia. Ecco quindi che eventuali tour turistici o visite guidate all’ombra della Tour Eiffel saranno rimandati alla fine del torneo (magari con una medaglia al collo, nella migliore delle ipotesi). Nemmeno Lorenzo ha resistito alla tentazione social: in una storia pubblicata su Instagram lo si vede a bordo dell’aereo che lo sta portando nella capitale francese. Sarà oltretutto il primo a scendere in vasca, visto che domani alle 15 esordirà insieme ai compagni del Settebello contro gli Stati Uniti: tenere alta la concentrazione è una priorità e coach Alessandro Campagna lo sa bene.

Sono giorni cruciali anche per Vittoria Guazzini, che a dispetto dei 24 anni non ancora compiuti è già alla seconda Olimpiade (dopo il debutto di Tokyo 2020). Anche la ciclista poggese ha dato segnali di vita social condividendo la foto di una seduta tecnica in corso di svolgimento in Lombardia insieme alle compagne di Nazionale.

Le gare che la riguarderanno sono in calendario soltanto il prossimo mese e c’è quindi qualche giorno in più per prepararsi. L’obiettivo di tutti e quattro i pratesi pronti a gareggiare nella "Ville Lumiere" è insomma comune. E chissà che, quando sarà il momento, i social non possano documentare scene di gioia e festeggiamenti sul podio.

Giovanni Fiorentino