"Bene la Dmo. Puntiamo sul brand Prato"

Federalberghi dice sì alla Dmo. L’ultima riunione con l’amministrazione comunale alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’associazione che riunisce gli albergatori pratesi, ha tracciato una direzione: "Sono soddisfatto della volontà di costituire la Dmo, ritengo sia lo strumento giusto che finalmente potrà far diventare Prato una destinazione turistica con notevole aumento di lavoro per tutto l’indotto – interviene il presidente di Federalberghi Sauro Venturi –. E’ fondamentale che in questa iniziativa si provveda ad investire in modo importante e che, a mio avviso, venga messo a dirigere una persona di assoluta competenza".

