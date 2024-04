"Basta caos strade. Ecco la nostra svolta"

Dalla conoscenza approfondita del territorio un pacchetto di proposte concrete per risolvere il caos mobilità: Forza Italia Prato riceve le proposte dalla lista Taiti e le presenterà a Gianni Cenni. "Le infrastrutture non sono cresciute di pari passo con la crescita della citttà – ha detto la deputata Erica Mazzetti –: ci candidiamo anche per rifondare la mobilità cittadina, partendo da nuove infrastrutture, dalla manutenzione che è ugualmente impiegata, dall’uso della tecnologia". Insieme a Mazzetti, i rappresentanti della lista Taiti. "Ogni nostro progetto – ha spiegato Taiti – è interconnesso, la riqualificazione del Lungobisenzio va di pari passo alla mobilità. Siamo degli esperti che amano la città e abbiamo messo le nostre competenze al servizio di chi la governerà". Infine, Roberto Papi, ex dirigente della Municipale. "Indispensabili la revisione della segnaletica stradale e una migliore programmazione e comunicazione dei lavori".