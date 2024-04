Basaglia, fantasy e "Circolo del libro"

Tante iniziative, rivolte a un pubblico di tutto le età, alla biblioteca Basaglia di Vaiano che prosegue le celebrazioni per il 40esimo della sua fondazione. Si inizia con il Circolo del libro, in collaborazione con Spi-Cgil, che prevede due appuntamenti, sempre alle 10, per i giovedì 4 e 10 aprile. Sono previste attività di lettura libera, momenti di confronto e scambio di opinioni. È una opportunità per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni l’iniziativa sul fantasy "Nella terra di altrove" in programma nei giorni di sabato 6, 13 e 20 aprile, alle 15.30. L’invito è quello di recarsi in biblioteca con gli amici per partecipare a tre appuntamenti per esplorare storie fantastiche, realizzare un avventuroso gioco di ruolo, scoprire un luogo sconosciuto e speciale. Il progetto è curato da Allibratori, l’ingresso è libero e gratuito.