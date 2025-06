Addio a Giuseppucci uno dei padri fondatori della Provincia di Prato. Il cordoglio di Calamai

E’ scomparso a 94 anni Amerigo Giuseppucci, uno dei padri fondatori della Provincia di Prato. Lascia i figli Luca e Lorenzo. La salma è esposta all’Oratorio della Misericordia in via Convenevole 55. Il funerale sarà domani alle 10 nella chiesa della Resurrezione.

Lo ricorda il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai. "Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Amerigo e di apprezzare il suo profondo amore per la città e per la nostra provincia. Giuseppucci, attraverso i suoi continui studi e le sue analisi, ha saputo guardare alla realtà economica e sociale del nostro territorio con occhio critico ed attento, riuscendo a prevedere con largo anticipo fenomeni e tendenze che effettivamente si sono concretizzate. Ricordo che qualche tempo fa mi fece leggere un suo articolo, uscito sulla rivista Progress (che dirigeva), alla fine degli anni Settanta che analizzava la realtà montemurlese, allora in pieno sviluppo, e ne prevedeva con lucidità le successive fasi di evoluzione di polo industriale d’eccellenza". Calamai lo ricorda come "uomo colto, lungimirante, molto gentile ed appassionato, che ha amato fino all’ultimoquella Provincia che aveva contribuito a far nascere. Fino all’ultimo Amerigo ha continuato a studiare il territorio e a lavorare con immutata passione. Ci mancherà la sua tenacia e la sua accuratezza nelle analisi".