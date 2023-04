Barman e camerieri? Introvabili "Tutti vogliono la domenica libera"

Riaprirà l’ultimo weekend di maggio la spiaggia sul Bisenzio ‘Lato B’. Una inaugurazione anticipata di qualche settimana rispetto alle precedenti edizioni, grazie al fatto che le procedure burocratiche ormai sono assodate. Ma il percorso di avvicinamento all’apertura del locale è accompagnato da un’incognita: le difficoltà nella ricerca di personale da assumere. Come già accaduto negli ultimi due anni gli organizzatori del locale sul Bisenzio, Duetto e Fonderia Cultart, stanno faticando maledettamente a trovare personale qualificato da inserire all’interno dello staff. La ricerca si sta concentrando su ogni tipologia di figura del settore: barman, camerieri, addetti alla sala e alla cucina. In tutto servono quindici dipendenti con contratto full time fino a metà settembre. "Purtroppo è una storia che si ripete – commenta Francesco Fantauzzi, presidente di Fonderia Cultart -. Anche l’anno scorso con molta fatica abbiamo trovato il personale necessario per locale, ritrovandoci però costretti ad assumere tanti ragazzi senza esperienza. Quest’anno invece ci siamo mossi per tempo con l’auspicio di trovare personale già qualificato. Finora, al netto delle conferme dall’anno scorso, siamo riusciti a inserire solo altre 5 figure in organico. Le dieci restanti sono tutte da individuare e il tempo a disposizione inizia a scarseggiare".

I due punti critici individuati durante le selezioni del personale sono la mancanza di disponibilità nel lavorare la domenica e la scarsa appetibilità di un incarico a tempo. "Molti colloqui finiscono negativamente perché ci chiedono il giorno libero di domenica – prosegue Fantauzzi -. In un locale come il nostro, invece, il giorno di pausa può essere concesso solo infrasettimanalmente. La verità è che tanti ragazzi vogliono andare al mare la domenica e quindi preferiscono rinunciare a un lavoro a tempo determinato. Poi è evidente come questo sia un lavoro stagionale, mentre in tanti cercano un’occupazione più stabile e duratura nel tempo. Ma noi non possiamo muoverci in maniera differente visto che l’attività dura quattro mesi l’anno".

Il compenso economico invece non sembra essere un elemento critico. Almeno da quanto visto durante i colloqui di selezione da Fonderia e Duetto. "La retribuzione non è un problema – sottolinea Fantauzzi -. Varia in base all’esperienza, basandosi su una specifica tabella contrattuale. Per chi è alle prime armi si parte dal minimo sindacale che per un full time significa 1300 euro al mese. Chi ha già un’esperienza conclamata nel settore può arrivare a guadagnare anche 1800 euro mensili. Certo, sono solo quattro mesi, ma il compenso è rilevante". Al netto dei problemi nel rintracciare personale qualificato, il progetto spiaggia del Bisenzio ha convinto gli organizzatori. "Questo è il quarto anno di Lato B - ricorda Fantauzzi -. La spiaggia è diventata uno spazio frequentato e di riferimento per i pratesi. E’ uno dei luoghi più freschi, esclusivi, e poi bere o cenare in riva al fiume è bello. Organizzare l’attività tutti gli anni, quindi, ne vale la pena, anche se la temporaneità limitata del locale e le difficoltà nell’allestimento rendono tutto molto faticoso". Sul fronte dell’intrattenimento è confermata la formula con eventi musicali di accompagnamento alle serate dei pratesi. Inoltre a breve verrà annunciata una collaborazione in cucina, con un menu completamente rinnovato. "Resteremo aperti almeno fino alla metà del mese di settembre – conclude Fantauzzi -. Poi, se il tempo ce lo consentirà, potremmo fare anche qualche giorno in più".

Stefano De Biase