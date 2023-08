Bar e negozi rendono viva la città "Costi alti, restare aperti ora serve"

Aperti forse più per necessità che per scelta, ma comunque aperti. Anche per il 2023 Confesercenti rilancia l’iniziativa "Agosto noi ci siamo" con moltissimi bar e ristoranti attivi per tutto agosto. La città si svuota sempre meno e le attività hanno sempre meno le spalle larghe. L’inflazione ha limato gli introiti dei negozi che non possono più permettersi di abbassare la saracinesca per un mese intero come accadeva in passato. Una iniziativa dal doppio risvolto: da una parte stare aperti d’agosto offre servizi alla città, dall’altra contribuisce a recuperare parte dei guadagni persi a causa dell’inflazione e dei rincari.

"Per le nostre imprese le ferie sono ormai un lontano ricordo – dice il presidente di Confesercenti, Stefano Bonfanti –. E’ importante il servizio capillare e diffuso che il commercio di vicinato riesce a svolgere. Allo stesso tempo, l’aumento dei costi di gestione e delle forniture di molti settori spingerà quest’anno molte imprese a rinunciare alla chiusura totale o parziale anche nel mese di agosto". Secondo le stime Confesercenti negli ultimi 16 anni le ferie dei commercianti durante la consueta pausa agostana si sono di fatto più che dimezzate, passando da una media di 20 giorni a quella attuale di 46 giorni. In ulteriore crescita, ogni anno sempre di più, il numero di attività sempre aperte, tanto da potersi ormai configurare l’esistenza "di un sistema distributivo sempre aperto, ormai vicino al 75% delle attività, soprattutto se comprendiamo gli esercizi di somministrazione e l’offerta dei mercatini rionali e quello centrale del lunedì".

"Con l’iniziativa ’Agosto noi ci siamo’ intendiamo fornire – spiega il presidente Bonfanti – un importante servizio ai cittadini che rimarranno nelle nostre città, garantendo una dettagliata informazione sulle attività aperte, con l’obiettivo di offrire, anche nel mese di agosto, uno shopping easy, a portata di mano di famiglie, anziani e soggetti fragili. Le attività commerciali che resteranno aperte anche nel mese di agosto manterranno il territorio vivo, accogliente e funzionale all’erogazione dei servizi. La nostra iniziativa è importante soprattutto per le persone più fragili, come gli anziani, che hanno bisogno di negozi di vicinato aperti per non dover stare troppo fuori casa, soprattutto nelle ore più calde: garantire l’apertura di negozi e attività commerciali anche nel pieno delle ferie estive è una iniziativa importante". La lista dei negozi aperti è sempre consultabile sul nostro sito, www.lanzione.itprato, e su quello di Confesercenti Prato.