Bando da 100.000 euro per lo sport. Un sostegno per le attività sociali

Un bando da 100.000 euro per sostenere le attività sociali all’interno del mondo dello sport. A finanziarlo anche per il 2023 è Publiacqua, nell’ambito del Bando Sport 2023, destinato alle realtà che operano nei 46 comuni dove l’azienda guidata dal presidente Nicola Perini gestisce il servizio idrico. La scadenza delle domande è fissata per il 31 ottobre: i finanziamenti sono destinati a quei progetti che caratterizzano lo sport come strumento educativo, di inclusione, di recupero e di socializzazione. Per accedere ai contributi basterà compilare il form sul sito di Publiacqua (www.publiacqua.it). Attenzione, si tratta di un co-finanziamento, cioè verranno erogati al massimo il 50% dei costi del progetto, fino a un limite totale di 10.000 euro di contributo. "Si tratta di un sostegno concreto al territorio da parte di Publiacqua – dice il presidente Nicola Perini -, che già nei tre anni passati aveva sostenuto il mondo dello sport. Nel 2020 con un click day che aveva distribuito quasi 95 mila euro, nel 2021 con un bando che aveva distribuito oltre 117 mila euro e, infine, nel 2022 con un secondo bando per oltre 94mila euro. Adesso confermiamo il nostro impegno per uno sport veicolo educativo e di inclusione".

In tre anni, Publiacqua quindi ha distribuito 306.000 euro per 95 progetti complessivi, che sono serviti a sostenere il mondo dello sport ma anche per abbattere i limiti all’accesso della pratica sportiva. Il Bando Sport è aperto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, alle federazioni sportive, alle organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche), ai circoli sportivi e alle società cooperative dilettantistiche. I soggetti richiedenti devono avere la propria sede sociale in uno dei 46 Comuni dove Publiacqua svolge la propria attività. I progetti proposti potranno essere stati avviati dal primo settembre 2023. Sono finanziabili col Bando Sport progetti rivolti a: eliminare ostacoli di natura economica di accesso all’attività sportiva, sostenere percorsi di crescita rivolti a soggetti in condizioni di fragilità e per prevenire il rischio di dipendenza giovanile e ridurre il disagio giovanile. E ancora progetti volti a sostenere iniziative rivolte a persone con diversi tipi di disabilità fisica, psico-mentale e sensoriale, e infine contrastare la povertà educativa. Publiacqua annuncerà tutte le società e associazioni sportive che sono rientrate nella graduatoria degli aventi diritto al co-finanziamento. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito: www.publiacqua.it.