Bando affitti da 45mila euro. Ecco come fare domanda

Il Comune di Carmignano ha stanziato ulteriori 10.000 euro per incrementare il bando per gli affitti e ora la disponibilità torna sopra i 40 mila euro. "Per il Comune – sottolinea il sindaco Edoardo Prestanti – è un impegno non indifferente, aumentiamo del 33% la quota a carico del bilancio comunale". Il bando 2024 dispone così di 45.237 euro, dai 34.580 euro del 2023, così suddivisi: 5.237 euro provenienti dalla Regione, il resto, 40.000 euro messi dal Comune. Due le fasce di reddito Isee previste: la fascia A per famiglie con un Ise inferiore o uguale a 15.984,02 euro; la fascia B per famiglie con Ise da 15.984,03 a 32.192,74 euro e con un valore Isee non superiore a 16.500 euro. Il bando è riservato ai cittadini italiani, residenti a Carmignano, che non possiedono abitazioni e non sono assegnatari di case popolari. Il contributo è fino ad un massimo di 3.100 euro per la fascia A, e di 2.325 euro per la B. Il termine per le domande è il 5 novembre. Bando e modulistica sono su www.comune.carmignano.po.it. Per assistenza alla compilazione rivolgersi alla Bottega della Salute: [email protected].