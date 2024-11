Bandiera bruciata: "L’abbiamo rimessa"

La bandiera della pace bruciata e buttata nel bidone dell’organico. Fedele Raho e la sua famiglia domenica mattina hanno trovato questa brutta sorpresa, davanti alla loro abitazione in centro a Poggio a Caiano. "Verso le 12 – racconta la moglie - quando sono rientrata a casa ho trovato la bandiera della pace, strappata, bruciata e buttata dentro l’organico, ancora calda. Il gesto si commenta da solo. Ma noi abbiamo deciso di rimetterla". La bandiera era esposta, oltretutto, alla finestra del primo piano del terratetto quindi resta da capire come sono riusciti ad "agganciarla" senza che nessuno vedesse l’utilizzo di una scale. "In genere – commenta Fedele Raho - so che si tratta di persone non molto brave a parlare, ma gli farei volentieri un discorsetto. Evviva la pace".