Banda di ladri incastrata da targa e video

Tre uomini, sospettati di aver messo a segno diversi colpi in abitazioni nelle province di Pistoia, Firenze, Prato e Pisa, sono stati sottoposti dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pistoia a fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura pistoiese. I tre, due cittadini albanesi e un kosovaro, sono accusati a vario titolo e in concorso tra loro di furto aggravato in abitazione.

A dare il via alle indagini, ad ottobre scorso, alcuni furti ad Agliana e Montale, nel Pistoiese. Individuando, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i veicoli usati dai ladri, è stato possibile per gli investigatori "delineare i movimenti degli indagati, correlandoli ad altri furti perpetrati nella provincia di Pistoia, ma anche a Prato, Firenze e Pisa", individuare "la base operativa" del presunto sodalizio criminale, "in una zona periferica di Firenze" dove domenica scorsa i tre sono stati bloccati.

I tre uomini, che secondo i carabinieri stavano già pianificando nuovi furti, sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi e attrezzi atti allo scasso.