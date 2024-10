Bambini in tribuna: la "partita" dai biglietti

I biglietti per la tribuna rappresentano le principali fonti di introiti per le società di calcio impegnate a livello dilettantistico. Risorse con le quali i club hanno modo di mandare avanti tutto, o quasi.

Ogni società ha adottato una propria politica basata su una serie di parametri, pur nell’ambito di linee-guida comuni. Il Prato prevede l’ingresso gratuito per i bimbi sino a 6 anni e un biglietto ridotto a 6 euro dai sette anni. Una scelta che ha suscitato qualche polemica, ma che, fa sapere la società laniera, è in linea con il regolamento. Nel fine settimana sui social ha fatto il giro la foto dei prezzi per l’ingresso alle partite delle giovanili del Prato. Discorso diverso per la serie D. Sul sito della sodalizio laniero, a proposito del tariffario legato alla prima squadra, si legge che i bambini sino a 6 anni entrano gratis in ogni settore dello stadio, mentre per dai 6 ai 14 anni si va da un minimo di 4 euro per la curva ad un massimo di 10 per la tribuna centrale. Poi c’è la Zenith, che prevede un ticket da 7 euro per assistere alle partite delle giovanili (i ragazzi sotto 16 anni entrano gratis). Il Maliseti Seano ha optato per l’ingresso gratuito sino ai 14 anni, con ingresso a 3 euro per gli under 18 e 6 euro per i maggiorenni. Di esempio in esempio, chiusura con la Valbisenzio Academy neopromossa in Seconda Categoria ed in possesso del settore giovanile numericamente più importante della Vallata: 6 euro il prezzo del biglietto per assistere dagli spalti agli incontri dalla prima squadra al calcio giovanile, ingresso gratuito per i minorenni.