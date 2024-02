Bambina caduta dal terrazzo. Le condizioni restano stabili

Sono stabili le condizioni della bambina di 8 anni di origini cinesi che nel pomeriggio di venerdì è caduta dal terrazzo di casa in via Torino al Soccorso. La piccola si trova ancora ricoverata al Meyer, al Trauma center, ma le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione: i medici hanno spiegato che non è in pericolo di vita.

Resta da capire che cosa sia successo e come abbia fatto la piccola a cadere dal terrazzo, che si trova al terzo piano del palazzo dove abita, facendo un volo di ben 10 metri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto per fare accertamenti, la bambini si trovava in casa con la mamma quando si è sporta dal balcone e ha perso l’equilibrio cadendo di sotto. A dare l’allarme è stata proprio la mamma della piccola e alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Secondo quanto accertato, non ci sarebbero comunque dubbi sul fatto che la bambina abbia fatto tutto da sola e che si sia trattato di un incidente domestico che, per fortuna, non ha avuto conseguenze ben peggiori.