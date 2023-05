Ballare, socializzare e stare insieme C’è nonno sitting: il servizio per tutti

Un aiuto concreto per le famiglie. Non solo i bambini, ma anche gli anziani hanno bisogno di cure attenzioni. Spesso ci sono situazioni in cui i pensionati non possono restare soli in casa, in cui hanno bisogno di compagnia e di socializzare. Ecco che qui si inserisce il progetto ’Nonno sitting’, il servizio per la promozione di una socializzazione attiva degli anziani, proposto dal Comune di Montemurlo in collaborazione con l’associazione ’Il Sicomoro’ . Un aiuto concreto, low cost (il costo del servizio è di appena 3 euro l’ora) e flessibile per le famiglie che, per vari motivi, devono lasciare per alcune ore i propri cari da soli. Il servizio è attivo la mattina dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì al Centro sociale “Punto Incontro” a Oste (via Toti) e le famiglie possono decidere in totale libertà di usufruirne una o più mattine a settimana, secondo l’occorrenza.

Il servizio si rivolge ai nonni autosufficienti che vivono da soli o restano in casa soli, anziani che sono in quella fase di fragilità che precede la diminuzione di autonomia, le persone sono ancora autosufficienti ma, non sono in grado di essere lasciati senza la presenza di qualcuno. Non sempre le famiglie che hanno la necessità di assistere una persona anziana possono permettersi l’aiuto di una badante. Per questo il Comune promuove uno strumento di supporto e di aiuto per coloro che hanno la necessità di lasciare per qualche ora, in un ambiente protetto i propri parenti anziani.

Al servizio del ’nonno sitting’ collabora uno staff qualificato composto da una psicologa, un operatore socio-sanitario e una animatrice che si prendono cura delle persone anziane estendendo la presa in carico anche alle famiglie orientandole e sostenendole.

La giornata inizia con l’accoglienza dei nonni, che sono chiamati a parlare di sé, dei propri ricordi, delle proprie emozioni, attraverso un liberatorio story telling. Ci sono momenti all’aria aperta in giardino per fare una rigenerante attività motoria per stimolare e recuperare un po’ di fisicità. Seguono i laboratori artistici e creativi che impegnano i nonni in diverse tecniche, con l’utilizzo di materiali di riciclo alle conchiglie. Attività anche per la mente: agli ospiti è chiesto di ricordare, concentrarsi, pensare, cimentarsi in giochi di parole, memory, giochi da tavolo. Al nonno sitting spazio al diveryimento con i balli, canti e pausa con tè e biscotti. Infine, periodicamente sono previste gite sul territorio e al mercato rionale.

Per informazioni 349.8100098 e-mail: [email protected] Facebook ’Nonno sitting’.

Silvia Bini