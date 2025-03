Balla la techno nel cimitero . E posta il video su TikTok . Il sindaco ha fatto denuncia

Un balletto su un palcoscenico inusuale: la terrazza del cimitero. Già nella notte di lunedì su TikTok e sui social è diventato virale il ballo di una ragazza (ancora da identificare) che al calar delle tenebre, come si addice al luogo, alla sola luce delle lampade votive, ha ballato scatenata davanti alle gallerie del cimitero comunale. A piano terra, proprio dove ci sono le tombe monumentali, c’era qualcuno a riprenderla con cellulare e il video abbinato alla musica techno “a palla“ è stato poi messo in rete. Non è chiaro se il video del balletto è stato girato quando il cimitero era ancora aperto con il sole già tramontato oppure se la ragazza (insieme a chi la riprendeva), è riuscita ad entrare in qualche modo quando era già chiuso. Il video dura 22 secondi e lei sulla terrazza della galleria del primo piano si esibisce in un ballo non certo improvvisato. La ragazza che lo ha condiviso nel gruppo “Aria nuova a Poggio a Caiano” ha poi specificato di non essere lei la “ballerina” scatenata. I commenti sono fioccati a valanga: "Viviamo in una società priva di valori e rispetto, credo che a una persona sana di testa non verrebbe mai in mente non soltanto di fare ma nemmeno di pensare una cosa di questo tipo". Qualcuno ricorda, invece, la premura di coloro che nel cimitero tolgono la suoneria ai cellulari, altri evidenziano che "i giovani vivono di pane e TikTok". Qualcuno ha pensato anche ad un video fake, altri l’hanno presa con più leggerezza ma per l’emulatrice di Michael Jackson in “Thriller”, il ballo al cimitero resta comunque discutibile per il rispetto che si deve a questo luogo ed è di cattivo gusto.

Il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri ha sporto denuncia. "Da ieri sera - scrive Palandri sulla sua pagina Facebook - sta circolando un video su TikTok di una ragazza che balla all’interno del nostro cimitero comunale. Condanno fermamente questo gesto messo in atto un luogo sacro. Sono già state avvertite le forze dell’ordine e, nelle prossime ore, verrà sporta una denuncia contro ignoti anche perché la persona in questione si è introdotta all’interno del camposanto quando era buio (come si vede dal video). I carabinieri indagheranno su come abbia fatto a entrare. Mi spiace che i ragazzi di oggi pur di apparire debbano ridursi a questi video davvero tristi".

M. Serena Quercioli