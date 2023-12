Baldini (Lega): "Sopralluogo al Pecci per incontrare il cda"

Il Centro Pecci è stato al centro della seduta della commissione controllo del consiglio regionale che si è svolta il giorno 27, presenta l’assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani.

I temi al centro della seduta sono stati la situazione economico patrimoniale del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, il passivo dell’ultimo bilancio, la situazione del personale. Ma si è parlato anche di prospettive future. L’audizione in commissione controllo era stata convocata su richiesta del consigliere regionale e responsabile cultura della Lega per la Toscana Massimiliano Baldini (foto), a seguito del licenziamento dei lavoratori al Pecci e poi revocato.

"Quello del possibile taglio alle spese è un tema molto delicato, anche alla luce del fatto che la struttura pratese riceve ingenti finanziamenti pubblici senza garantire ritorni adeguati, sia in termini di presenze che di introiti – il commento di Baldini – Riteniamo il Pecci un bene culturale da tutelare, ma evidentemente la sua gestione è fallimentare e non è nemmeno giusto che il prezzo lo debbano pagare solo i lavoratori", prosegue l’esponente leghista. "Ho altresì chiesto - precisa di fare un sopralluogo proprio allo stesso Pecci per incontrare il nuovo Cda e visitare, con l’occasione, anche il Creaf", precisa l’esponente leghista.

"Le polemiche sui bilanci e la gestione del Pecci fanno seguito a quelle sul Maggio Fiorentino, evidenziando che in Toscana vi sia un palese crac dell’intero sistema cultura che la Regione e i Comuni di Firenze e di Prato non riescono ad arginare in alcun modo e da lungo tempo", conclude il consigliere regionale della Lega Nord Massimiliano Baldini.