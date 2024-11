Prato, al circolo la festa delle badanti

Prato, 22 novembre 2024 – L’Associazione Gemma ha organizzato una serata speciale al circolo Arci di Paperino, dedicata alle badanti, una figura sociale sempre più centrale nella nostra comunità. Questa festa, concepita come un apericena conviviale, ha riunito le lavoratrici, molte delle quali regolarizzate e supportate proprio grazie all’Associazione Gemma, insieme ai loro familiari.

La serata è stata un’occasione per celebrare non solo il lavoro prezioso delle badanti, ma anche per scoprire la ricchezza culturale che esse portano con sé. I partecipanti hanno potuto gustare piatti tipici delle loro terre di origine, un viaggio gastronomico tra sapori e tradizioni che raccontano storie di sacrificio e lontananza. Questa iniziativa ha voluto mettere in luce il volto umano dell’immigrazione: donne che, lasciando le proprie famiglie nei paesi d’origine, dedicano la loro vita alla cura e all’assistenza dei nostri cari. Una testimonianza tangibile di resilienza e di quanto sia importante il loro contributo nella nostra società.

A impreziosire la serata, sono intervenuti Sandro Malucchi, assessore alle politiche sociali, Maria Bernocchi, presidente dell’Associazione Gemma, Marina Sforazzini e Costanza Tatti del Direttivo Gemma. Presenti inoltre Lorenzo Chiani, consigliere comunale di Sinistra Unita Prato, e Rocco Rizzo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Una serata di riconoscenza e dialogo, che ha messo in risalto il valore della solidarietà e dell’inclusione, dimostrando come il ruolo delle badanti sia molto più di un lavoro: è un ponte umano tra culture, una testimonianza di dedizione e umanità.