Bacelli e Bologni Su Rtc gli amici della Camerata

Rete Toscana Classica oggiprosegue il racconto dei 25 anni della Camerata: alle 20,30 un concerto del 2003, con le sonorità acquoree di Mendelssohn, quello dell’ouverture da "La fiaba della bella Melusina", diretta da Antonello Allemandi, con la violoncellista cinese Jiang Wang. Alle 21,54 l’incantevole "Requiem" di Fauré diretto da Celibidache, alle 23,52 il Preludio dai "Maestri cantori di Norimberga" di Wagner in una registrazione del 1950 con Furtwaengler e i Wiener Philharmoniker. Domani alle 18,40 Claudio Proietti racconta la musica ispirata a Bach: Sostakovic. Il virtuosismo vocale di Marylin Horne mezzosoprano per Bellini e Rossini alle 22,18. Martedì alle 12,23 una voce più volte ascoltata con la Camerata: Monica Bacelli per la poesia di D’Annunzio e la melodia ammaliante di Tosti. Alle 13,33 Krystian Zimerman pianoforte e i Berliner diretti da Karajan: Schubert, Chopin e Grieg. Alle 17,13 la "Piccola Russia- Sinfonia n.2" di Cajkovskij ancora con Berliner-Karajan. Da non perdere alle 17,49 la sublime preghiera-racconto di Desdemona da "Otello" di Verdi: la " Canzone del salice e Ave Maria" (alle 17.19) con Anna Netrebko soprano, Sara Mingardo mezzosoprano, direttore Claudio Abbado. Si cambiano musica e strumenti con "Follie spagnole del XV secolo" alle 21,26: arpa tripla, viola da gmba, cascabeles, organo di legno, vihuela. Mercoledì in dedica alla festa della donna "Mulier Musica", storie di interpreti e compositrici nel nome di Clara Schumann, a cura di Francesco Dilaghi.

Merita ascoltare alle 19,41 il clarinetto di Benny Goodmann per Debussy diretto da Sir John Barbirolli, insieme a una versione jazz band di " Rhapsody in Blue" - Gershwin con Stefano Bollani al pianoforte diretto da Chailly (19,50). Alle 23,20 con "Quattordici Valzer" di Chopin sul pianoforte di Rubinstein. Giovedì alle 14,55 una registrazione del 1959 di Sviatoslav Richter-pianoforte: Concerto n.2 di Rachmaninov. Alle 15,40 musica americana da balletto diretta da Ormandy e Mitropoulos in una registrazione del 1952. Le sonate per violino di Schumann, interprete il nostro Alberto Bologni e Giuseppe Bruno al pianoforte (alle 18,40). Percorso notturno alle 23,27 tra i "Quadri di una esposizione" di Musorgskj, Ashkenazy al pianoforte.

Goffredo Gori