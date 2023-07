Bacchereto d’estate diventa patria del sax

Per il terzo anno consecutivo, Bacchereto si trasforma in Casa della Musica con il Terzo Stage estivo del Saxofono classico e jazz. Dal 15 al 23 luglio, sempre dalle 21.15, musicisti di alto livello si ritrovano fra i pendii dove crebbe Leonardo da Vinci, per regalare agli studenti di sax una settimana di full immersion nell’arte e nella natura.

Sette giorni scanditi da lezioni e concerti, condivisione e relax, accolti da un intero paese che si mette a servizio della Musica. Ad organizzarla Filippo Grassi, docente e musicista baccheretano che, grazie all’appoggio del Comune, della Pro loco, della Polisportiva e della Filarmonica Verdi, dell’Adolphe Sax School, della Selmer, della Coop Bisenzio, di Ecoambiente, di Chianti Banca, di Farmacom, di Anbima Toscana, di Onerati, e dei circoli paesani, ha potuto realizzare il suo sogno di trasformare Bacchereto in una residenza d’artista in cui le note dei sax si rincorrono da mattina a sera, regalando a tutto il territorio carmignanese concerti d’eccezione a ingresso gratuito.

Si parte sabato alla Pieve di Bacchereto, con Giuseppe Bruno & Exclusive Saxophone Quartet, un concerto di musica classica per pianoforte e quartetto di saxofoni. Lunedì 17 luglio nel Giardino della Pieve di Bacchereto, Italian Project, un jazz live. Martedì 18 ad Artimino, nelle piazzetta del pozzo, Jazz- lab, un sax ensemble degli allievi dello stage. Mercoledì 19, alla Pieve di Bacchereto, Duo Novecento, celebri brani del repertorio classico e contemporaneo. Giovedì 20 a Carmignano, nel Giardino dell’Agrifoglio, Tutto Cinema.

Venerdì 21, nella Pieve di Bacchereto, la finale del concorso di musica da camera e sabato 22, nella Pieve di Bacchereto, Reunion sax & pianoforte, un concerto di musica classica.