Prato e i baby vandali: l’ultima trovata, lanciano tegole dal tetto della scuola

Prato, 3 luglio 2024 – Sono saliti sul tetto della scuola e hanno preso a lanciare sul marciapiede le tegole dell’immobile. Non si può certo definire una bravata quella che ha visto protagonisti tre minorenni. Piuttosto un gesto sconsiderato, e anche pericoloso.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi alla scuola primaria Ammannati di Tobbiana, scoperto dalla polizia municipale dopo che è scattato l’allarme dell’edificio scolastico.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti della Municipale hanno trovato un folto gruppo di ragazzi, tutti minorenni, che occupavano tutta la strada ed erano intenti a giocare a calcio.

Sono stati gli agenti della polizia municipale a trovare i giovanissimi in piedi sul tetto dell'istituto

Ma l’attenzione della pattuglia è stata attirata dalla presenza di tre ragazzi, anch’essi minorenni tra i 14 e i 15 anni, che si trovavano in piedi sul tetto della scuola e, tra l’ilarità generale, si divertivano a lanciare sul marciapiede le tegole che coprono l’immobile.

Non appena i tre ragazzini si sono accorti di essere stati scoperti non hanno esitato a lanciarsi giù dal tetto - un salto di diversi metri di altezza - cercando di scappare dalle mani della Municipale. Una fuga che non è riuscita completamente; soltanto due di loro sono riusciti a scappare, mentre uno di loro è stato immediatamente bloccato dagli operatori della Municipale.

Il quattordicenne italiano fermato e portato al comando di piazza Macelli non ha fornito alcuna giustificazione per quel suo comportamento. Neppure in presenza del padre convocato e messo a conoscenza degli avvenimenti, il giovanissimo ha spiegato il motivo di quell’azzardo sul tetto, un pericolo per gli altri e anche per se stesso.

Il quattordicenne è stato denunciato a piede libero al Tribunale minorile di Firenze per danneggiamento. Il comando di piazza Macelli è all’opera per risalire agli altri due ragazzi, responsabili dell’ingente danno al tetto della scuola.

Sono al vaglio tutte le telecamere di videosorveglianza della zona ed è in corso la raccolta delle testimonianze delle persone presenti che hanno assistito all’incredibile episodio: è ormai questione di poco tempo l’identificazione dei due minorenni che nell’immediatezza sono riusciti a fuggire.