Babbo Natale ha fatto tappa dai carabinieri

Anche quest’anno, e con qualche giorno d’anticipo, grazie anche alla scorta dei motociclisti dell’Arma che ne hanno facilitato la viabilità fra le migliaia di rotte che dovrà intraprendere nella notte magica del 24 dicembre, Babbo Natale ha fatto tappa al comando provinciale dei Carabinieri di Prato. Invece che le renne e la slitta, ha utilizzato la Stazione Mobile, ripiena di pacchi e regali che ha poi consegnato ai numerosi bambini, figli dei militari del Comando Provinciale, che si erano riuniti per accoglierlo.

Felicissimi soprattutto i più piccoli che più del regalo, comunque apprezzato, hanno voluto toccare e abbracciare l’icona natalizia per eccellenza, con la quale hanno parlato, scherzato e si sono fatti fotografare. L’iniziativa è stata l’occasione per riunire le famiglie in un istante di serenità per scambiarsi gli auguri delle festività natalizie.