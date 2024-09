Azzurra, l’Under 14 premiata da Campagna

Hanno disputato a Roma un torneo di pallanuoto particolarmente impegnativo, che metteva di fronte le migliori trentadue formazioni U14 d’Italia. E dopo aver concluso la rassegna al ventottesimo posto finale, sono stati comunque premiati da un "cerimoniere d’eccezione": il commissario tecnico della Nazionale, Alessandro Campagna. Giorni di gare per l’Azzurra, con i giovani pallanuotisti di coach Antonio Rugi reduci dalla partecipazione alla fase nazionale del campionato U14. Pochi giorni fa, il gruppo ha infatti disputato ad Ostia il Waterpolo Arena Festival. Una kermesse di alto livello, che ha visto i pratesi battere 9-8 la Libertas Perugia dopo essersi fermati contro Roma Vis Nova e Rari Nantes Sori. Dopo aver concluso il girone 8 al terzo posto, nella seconda fase è arrivato un nuovo successo per 10-9 contro i rivali perugini, al netto degli stop contro Verona, Bologna e Lodi. Ogni squadra ha tuttavia ottenuto un riconoscimento, trattandosi della kermesse più prestigiosa per la categoria. E a consegnare la targa celebrativa ai ragazzi dell’Azzurra è stato proprio Campagna, che guida il Settebello dal 2008 vincendo due Mondiali e conquistando due medaglie olimpiche.

G.F.