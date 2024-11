Azzurra alla grande. Alba, vittoria nei 400

La piscina di via Roma ha momentaneamente chiuso i battenti per i lavori annunciati nelle scorse settimane e dovrebbe tornare utilizzabile poco prima della fine dell’anno. Nel frattempo, i nuotatori e le nuotatrici dell’Azzurra hanno avuto di riconciliarsi con l’agonismo: il club pratese ha preso parte a Lucca alla prima parte della prima prova di categoria di nuoto, che ha visto scendere in vasca i migliori atleti della Toscana. E il bilancio della prima uscita stagionale può essere in fin dei conti soddisfacente per la società, a ben vedere.

Il miglior risultato fra le varie categoria agonistiche lo ha ottenuto Ludovico Alba nei 400 stile, considerando che è stato capace di salire sul gradino più alto del podio. Medaglie d’argento per Ruggero Cangioli nei 50 dorso e Lapo Bettazzi nei 50 farfalla, mentre Vittoria Bottazzi ha agguantato una medaglia di bronzo nei 400 stile. "Medaglia di legno" per Maria Carlesi, Samuele Presi e Leonardo Cecconi, quarti rispettivamente nei 50 dorso, nei 200 dorso e nei 100 rana. Alla trasferta lucchese hanno infine preso parte con buoni riscontri anche i vari Milo Bartolozzi, Leonardo Bartolini, Daniele Di Benedetto, Gabriele Gattai, Francesco Iura, Vittoria Martelli, Noemi Cipriani, Sara Mazzoni, Anna Giulia Mattiello, Zoe Guarducci, Ginevra Ina, Martina Squarcini, Sara Bartolini, Ginevra Picarelli, Carlotta Santoni, Andrea Martinelli, Francesco Lombardi, Carlotta Petracchi, Giulia Bernard, Greta Petracchi, Livia Boffa Tusone, Filippo D’Attilio, Edoardo Castellani, Michelangelo Meoni, Alessandro Santini, Francesco Del Gallo, Martina Vannucchi, Leonardo Monzali e Lorenzo Corsini.

Il gruppo ha già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di incrementare il medagliere. Ed un occhio alla "gara di casa", considerando che proprio l’Azzurra organizzerà alla piscina Galilei la terza edizione del "Trofeo del Bacchino" già programmata per il prossimo 26 gennaio. Ci sono insomma tutte le premesse per una stagione entusiasmante, nonostante tutto.

Giovanni Fiorentino