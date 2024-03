Azzurra, 22 medaglie. Doppio oro per Alba

Ventidue medaglie complessive, arrivate in un kermesse di nuoto di livello interregionale che il club ha chiuso in sesta posizione con 167,5 punti. E’ il bottino raggranellato dall’Azzurra al termine della prima edizione del "Trofeo Chiantiswim – Memorial Alessandro Ciceri", andato in archivio nei giorni scorsi a San Casciano Val di Pesa. Una competizione che ha visto sfidarsi centinaia di nuotatori e di nuotatrici provenienti da tutta la Toscana, oltre che dalla Liguria e dall’Emilia Romagna. E gli atleti pratesi si sono fatti valere, facendo ben sperare anche in chiave futura.

Sono saliti sul gradino più alto del podio Ludovico Alba nei 200 e nei 400 stile, Gaia Buffini nei 100 farfalla (argento poi nei 200 dorso e bronzo nei 50) Leonardo Cecconi nei 200 rana (oltre ad un bronzo nei 100) Caterina Martinelli nei 100 dorso (in aggiunta ad un argento nei 50) Vittoria Bottazzi nei 200 misti e Vittoria Martelli negli 800 stile (insieme ad un bronzo nei 200). Medaglia d’argento per Filippo D’Attilio nei 50 rana, Andrea Martinelli nei 400 misti ed Edoardo Alba nei 50 dorso (in aggiunta ad un bronzo nei 100 e nei 200 dorso). Hanno invece agguantato il bronzo Tommaso Lucchesi nei 50 e nei 100 rana, Alice Squarcini nei 200 farfalla e Giovanni Vallini nei 50 farfalla e nei 200 misti.

Alla manifestazione hanno infine preso parte con buoni risultati complessivi anche i vari Francesco Lombardi, Carlotta Santoni, Carlotta Petracchi, Sara Bartolini, Noemi Cipriani, Maria Valeria Calamai, Sara Mazzoni, Leonardo Monzali, Ruggiero Cangioli, Pietro Bottazzi, Francesco Iura, Maria Carlesi, Martina Mucci, Ginevra Scali, Martina Vannucchi, Michelangelo Meoni, Edoardo Castellani, Giulio Bonechi, Zoe Guarducci, Ginevra Picarelli, Lorenzo Corsini, Lapo Bettazzi, Francesco Marchettoni e Gabriele Gattai. L’obiettivo del sodalizio pratese resta quindi quello di confermarsi a questi livelli, anche nella seconda parte della stagione che ha ormai preso il via.

Giovanni Fiorentino