Avvistato un lupo a Fornacelle. Due video immortalano l’animale

Era già successo lo scorso anno quando un branco di lupi era sceso dalla collina e si era avvicinato alle abitazioni provocando qualche preoccupazione tra i residenti della zona di Bagnolo dove erano avvenuti gli avvistamenti. Eccoci che, a un anno di distanza, due nuovi video immortalano la presenza di un lupo a Montemurlo. Nelle immagini girate dai cittadini, si vede in un caso il lupo che si aggira tra le case di notte per poi scappare e nell’altro lo si vede camminare in via Deledda vicino ai giardini. L’animale sembra tranquillo e si muove da solo.

"Si tratta di animali protetti e quindi abbiamo subito inviato la segnalazione alla Regione", spiega il comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini. "Solitamente, trattandosi di animali notturni, è raro vederli di giorno, accade talvolta nel caso in cui si tratti di una femmina in cerca di cibo per i piccoli".

La presenza di gruppi di lupi è documentata da tempo e dagli anni ’70, quando la specie divenne protetta, è sempre stata in costante crescita. Ovviamente trattandosi di lupi è bene tenere delle precauzioni di comportamento come evitare di lasciare di notte gli animali domestici in cortile per non fornire loro nessuna opportunità, è raccomandato non avere nessun contatto, nemmeno se ci sentiamo protetti (se siamo in auto per esempio) e non fornirgli cibo per non creare un precedente di esperienza con l’uomo a cui possa fare riferimento in futuro. In caso uno si trova faccia a faccia non fuggire, ma allontanarsi lentamente e magari battere le mani o fare rumore, di solito è sufficiente a farlo scappare. È bene segnalare gli incontri alla Regione per facilitare il monitoraggio (scrivendo a [email protected] oppure con un WhatsApp al 366.6817138).

Silvia Bini