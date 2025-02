Avanguardia ospedale . Mille pazienti seguiti dal Centro Glaucoma

Il Centro Glaucoma dell’ospedale di Prato citato da una importante rivista internazionale nel campo dell’oftalmologia, Eye Doctors. Dagli ambulatori di primo livello presenti sul territorio fino alla gestione del percorso ospedaliero applicando un sistema simil-piramide con una suddivisione dei pazienti per gravità, il modello organizzativo del centro pratese è riconosciuto come un’eccellenza a livello internazionale.

Il Centro Glaucoma dell’ospedale, lo scorso anno ha seguito 918 pazienti e, di questi, 93 sono stati operati per stabilizzare il quadro clinico. Sempre al Centro sono state eseguite anche 246 curve tonometriche; l’indagine diagnostica molto importante nel monitoraggio della patologia glaucomatosa in quanto mostra come oscilla la pressione intraoculare nell’arco della giornata. Grazie alla collaborazione con gli ortottisti sono stati eseguiti oltre 1500 campi visivi: esami fondamentali per il follow-up del glaucoma.

"Il glaucoma è una malattia cronica e, ad oggi, è una delle principali cause di cecità perché spesso asintomatica e quindi diagnosticato in stadi già avanzati - spiega il dottor Fulvio Moroni, direttore della struttura complessa di Oculistica del Santo Stefano -. Nel nostro Centro il paziente viene seguito fino alla stabilizzazione della patologia per la successiva presa in carico dall’oculista di riferimento sul territorio". Nella struttura pratese vengono effettuati anche interventi di chirurgia vitreo-retinica, (fondamentale per la cura di patologie come il distacco di retina): l’anno scorso sono stati eseguiti oltre 70 interventi di vitrectomia a cui si sono aggiunti i trapianti di cornea lamellare e a tutto spessore oltre alla e chirurgia degli annessi oculari, sia della palpebra che delle vie lacrimali in collaborazione con i colleghi di otorinolaringoiatria.

"La forza della nostra struttura – aggiunge Moroni- risiede oltre che nell’equipe di professionisti altamente qualificati (personale medico, tecnico ed infermieristico) anche nella tecnologia di ultima generazione che l’azienda sanitaria ci ha messo a disposizione". Tra gli strumenti di recente acquisizione e tecnologicamente molto avanzati spiccano l’Oct a scansione laser, apparecchiature che permettono una diagnostica molto avanzata Nel 2024 sono state 23.000 le prestazioni ambulatoriali.