Prato, ecco il programma di "Un Autunno da sfogliare"

Prato, 26 settembre 2024 - Conto alla rovescia per "Un Autunno da sfogliare": fra pochi giorni ritorna l’appuntamento con la rassegna realizzata dal Sistema bibliotecario provinciale pratese, coordinata dalla Biblioteca Lazzerini e realizzata anche con il sostegno della Regione Toscana. Una kermesse, quella prevista dal 28 settembre al 4 gennaio, che raccoglie quasi 200 iniziative, diversificate nel genere e pensate per ogni età, accomunate dall’attenzione al mondo dei libri e della lettura, ideate e organizzate in sinergia con associazioni, soggetti ed enti culturali del territorio: una collaborazione che di anno in anno si va sempre più consolidando e ampliando, grazie al Patto intercomunale per la lettura e al progetto della Lazzerini che ha messo a disposizione delle associazioni i propri spazi – da quest’anno il giovedì sera - per coprogettare e realizzare iniziative congiunte. E da quest’anno anche due new entry fra le collaborazioni: l’associazione Agape e il Centro internazionale di Studi Europei Sirio Giannini.

"Un autunno da sfogliare è un punto di riferimento importante per la città e per la provincia con 200 appuntamenti per grandi e piccoli organizzati con qualità, quantità e cura - afferma la sindaca Ilaria Bugetti - Questo crea anche tanti momenti di condivisione e di socialità all'insegna della cultura, grazie ad una rete bibliotecaria solida che anche attraverso nuovi progetti si sta ampliando. L'interesse che l'iniziativa suscita e il coinvolgimento di tante persone sono il segnale dell'attenzione della città per la cultura". Il risultato è una rassegna caratterizzata da un ricco cartellone che spazia su letteratura, poesia, lingue e culture straniere, cinema, approfondimenti su tematiche della contemporaneità. Anche quest’anno una particolare attenzione è stata dedicata al tema degli anniversari su cui ruotano molti degli incontri organizzati dalla Lazzerini: i 100 anni dalla morte di Franz Kafka, i 90 dalla nascita di Giuseppe Pontiggia, i 50 dalla morte di Aldo Palazzeschi, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi.

Ma l’Autunno da sfogliare è anche tanto altro, con appuntamenti quasi giornalieri fino al 4 gennaio 2025. Fra le iniziative che si terranno in Lazzerini, oltre a tutte le attività di letture animate e laboratori per i più piccoli curate dalla Sala Ragazzi e Bambini, da ricordare gli incontri a cadenza mensile del gruppo di lettura Il Salotto del giovedì , rivolto ai lettori appassionati e a chi ha voglia di condividere con altri il piacere di un bel libro (il 10 ottobre con Demon Copperhead di Barbara Kingsolver, il 21 novembre con Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini, il 19 dicembre con L’esclusa di Luigi Pirandello); il ciclo di incontri La castità della mente realizzato in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini e condotti da David Fiesoli. Con lui si parlerà di Omero, Kafka e Pontiggia con la sfida di riportare al centro del pensiero la cultura umanistica e restituirle la parola nell’era dell’intelligenza artificiale. Attraverso la poesia, la letteratura, la filosofia, si può coltivare quella “castità della mente” che già auspicava Virginia Woolf (26 ottobre, 9 e 16 novembre alle 17).

Da segnalare anche gli appuntamenti del ciclo La cultura umanistica realizzato in collaborazione con l’Associazione degli italianisti, per proseguire quel “dialogo” fra critici letterari e alcuni dei più importanti scrittori della nostra tradizione: si parlerà quindi di Alba De Cespedes e le donne nella cultura del Novecento con Magda Indiveri (16 ottobre alle 15), di scuola e letteratura sui social media con Simone Giusti (6 novembre alle 15), di Primo Levi con Niccolò Scaffai (14 novembre alle 15), di Aldo Palazzeschi con Simone Magherini (28 novembre alle 15), di letteratura industriale con Gino Ruozzi (5 dicembre alle 15). Ed ancora, i tre incontri sulla letteratura e cultura francese Vive la France condotti da insegnanti di lingua e letteratura francese in collaborazione con l’associazione Fil Rouge di Prato, nei quali si parlerà del dramma della guerra tra le pagine di Maupassant con Andrea Di Nardo (12 ottobre alle 17), della nascita del romanzo poliziesco della Francia dell’”età dell’inchiesta” con Alice Toccafondi (21 novembre alle 17) e della musica e poesia nella seconda metà dell’’800 con Alessandro Cavicchi e Morena Giusti e la partecipazione di Catia Catarzi e Alessio Baldini (19 dicembre alle 17).

Assaggi di lingue e letterature straniere anche nei due incontri organizzati in collaborazione con La Bottega delle Lingue con letture ad alta voce e approfondimento dei romanzi La casa de Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca con Jessica Paola Fuentes Valenzuela (19 ottobre alle 17) e di Mogli e concubine di Su Tong con Martina Materassi (31 ottobre ore 18). Appuntamento con il cinema con il ciclo di incontri L’Italia nel cinema, il cinema in Italia condotti da Federico Berti: cinque appuntamenti per rileggere alcune delle fasi della storia d’Italia attraverso i grandi capolavori del cinema italiano dagli anni quaranta agli anni ottanta. Una rassegna pensata e costruita appositamente per gli studenti nell’ambito del percorso PCTO ma aperta a tutta la cittadinanza (il martedì 5,12,19,26 novembre e 3 dicembre alle 16). Fra gli incontri Biblioteen da non perdere l’appuntamento con la docente d’italiano Cristiana Landi su come affrontare la prova d’italiano della maturità con suggerimenti, strategie vincenti, tecniche ed esempi pratici (11 dicembre alle 17).

In programma anche gli Incontri con autrici e autori con quattro presentazioni editoriali realizzate in collaborazione con la Libreria Gori: domenica 6 ottobre alle 17 sarà presentato il libro di Matteo Marchesini Iniziazioni (Elliot); il 17 ottobre alle 21 I giorni di Vetro (Einaudi) di Nicoletta Verna (Einaudi); il 24 ottobre Santa Maria (Solferino) di Francesco Muzzopappa; il 7 novembre Caccia in Alabama (Alter Ego) di Silvia Giagnoni. Infine, domenica 10 novembre un pomeriggio dedicato ai giochi in scatola e di ruolo per bambini e adulti con l’Associazione Ludissea e una giornata di festa sabato 23 novembre dalle 16 in occasione del 15° compleanno della Lazzerini nella nuova sede della Campolmi con uno spettacolo per bambini, laboratori, letture e altre sorprese per ogni fascia di età.

Quest’anno la rassegna si è arricchita del contributo delle nuove biblioteche inaugurate di recente dal Comune di Prato: la biblioteca di Casale Antonio Bruni, la biblioteca del Centro Lodi e il Punto Prestito PrismaLab. Proprio a PrismaLab ogni venerdì dall’11 ottobre al 15 novembre alle 18 (tranne la festività del 1 novembre) si terrà il ciclo di incontri dal titolo Dal sentire all’agire a cura degli operatori di Agape per offrire alle famiglie strumenti per affrontare al meglio i momenti di crisi. Oltre alle letture per i piccoli del sabato mattina e il pomeriggio Bibliogame con i giochi da tavolo, quest’anno le biblioteche comunali Ovest, Nord e di Casale si uniscono tutte per cercare ‘detective’ che siano in grado di risolvere il caso di Biblioteca con delitto, scritto per l’occasione da Luca Martinelli. Un’iniziativa molto attesa e che quest’anno compie 10 anni: sabato 7 dicembre alle 16 alla biblioteca Nord si festeggia questo importante traguardo con la premiazione di chi sarà sorteggiato tra tutti coloro che riusciranno a sciogliere l’enigma.

Ricchissima l’offerta per bambini e famiglie della biblioteca del Centro Lodi, anche in collaborazione con la Sala Ragazzi e Bambini della Lazzerini. E a proposito dei più piccoli da segnalare tutte le iniziative dei presidi Nati per Leggere, il programma nazionale a cui ha aderito il Sistema bibliotecario provinciale per promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età: Amici di storie e Domeniche piccine nella Sala Ragazzi e della Lazzerini, Tra semi di parole alla biblioteca del Centro Lodi, Storie sul tappeto alla biblioteca Palazzeschi di Carmignano e Uno spazio per Nati per Leggere alla biblioteca Basaglia di Vaiano. Oltre alle iniziative delle biblioteche comunali, all’interno del programma troviamo quelle organizzate dalle altre biblioteche e dagli archivi della rete bibliotecaria provinciale pratese. Fra queste, da segnalare le due mostre: Lungo il filo dell’affido. Dall’esperienza dell’Ospedale Misericordia e Dolce ai nuovi modi di accogliere oggi i bambini e le bambine realizzata dall’Archivio di Stato in collaborazione con il Centro Affidi (inaugurazione domenica 13 ottobre alle 16.30) e Guglielmo Marconi e le onde della comunicazione a cura dell’Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, allestita alla Lazzerini, per celebrare il genio del fisico italiano nel 150° anniversario della sua nascita (dal 25 ottobre al 21 novembre).

Non mancano come ogni anno le presentazioni editoriali: il Centro antiviolenza La Nara propone il saggio di Alessia Dulbecco Si è sempre fatto così (Edizioni Tlon) che verrà presentato in Lazzerini il 30 ottobre alle 17; l’Associazione nazionale combattenti e reduci, in collaborazione con la Fondazione Datini, propone invece la presentazione del libro di Angela Pagnanelli dal titolo Il disgelo delle parole sospese che si terrà il 15 novembre alle 17 alla Casa delle memorie di guerra per la pace; anche la biblioteca Roncioniana mercoledì 27 novembre alle 17.30 propone la presentazione del saggio Bevitori di mercurio di Leonardo Anatrini e mercoledì 11 dicembre alle 17.30 Bibliofauna di Giovanni Pestelli; sempre alla Roncioniana, in collaborazione con la Fondazione Datini, il 28 novembre alle 17.30 verrà presentato il saggio Anima e corpo. Donne e fedi nel mondo mediterraneo- secoli XI-XVI (Carocci editore) di Isabella Gagliardi.

Alla biblioteca comunale di Vaiano sarà ospite Luca Martinelli per presentare il suo nuovo romanzo giallo L’ospite americano (venerdì 11 ottobre alle 21), e la biblioteca comunale di Montemurlo renderà omaggio al regista Mauro Bolognini, con la presentazione della pubblicazione dal titolo Sceneggiature e autori sceneggiati, a cura di Roberto Cadonici (mercoledì 20 novembre alle 21). E per chi vuole approfondire la conoscenza della storia della città, da segnalare gli incontri dedicati a Il Risorgimento a Prato, organizzati dall’Archivio di Stato con il Museo di Palazzo Pretorio, la biblioteca Roncioniana e il Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali e l’itinerario su prenotazione Una città in festa per Maria (7 dicembre ore 16) che si snoda attraverso il Museo di Palazzo Pretorio, la Casa Museo Datini e l’Archivio di Stato.

Ricchissima l’offerta per bambini e famiglie come ogni anno nelle biblioteche comunali di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Vaiano, e interessanti i cicli di incontri I sentieri dell’arte a cura della Fondazione CDSE proposti dalle Biblioteche comunali di Montemurlo e di Vaiano. Insieme alla Lazzerini, il programma vede coinvolti numerosi soggetti: le biblioteche comunali di Casale “Antonio Bruni”, Prato Nord “Peppino Impastato”, Prato Ovest, il Punto Prestito PrismaLab e la biblioteca del Centro Lodi, quelle di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Vaiano, l’Archivio di Stato, l’Istituto di studi storici postali Aldo Cecchi, il Centro di documentazione antiviolenza La Nara, l’associazione nazionale Combattenti e Reduci, la biblioteca Roncioniana e la la biblioteca della Fondazione Istituto internazionale di Storia Economica Datini. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Il programma completo è consultabile online su www.sistemabibliotecario.prato.it