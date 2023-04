"Autolinee Toscane, più umanità nei controlli"

Nei giorni scorsi mio nipote ventenne nella fretta è salito su una lam che fa il servizio extra urbano, ha obliterato il biglietto sapendo che si fermava in via Ciliani; dopo due fermate sono entrati i verificatori e gli hanno contestano la mancanza del biglietto extraurbano pur essendo ancora in città: richiesta dei documenti, che in quel momento non aveva con sé, e richiesta all’autista di chiamare una volante della polizia. Io non so come ci si possa sentire in un frangente del genere per un semplice errore di fronte a decine di persone che stanno ascoltando. Se un ragazzo sbaglia linea fallo scendere dal pullman e digli che aspetti il prossimo bus alla fermata, visto che aveva già obliterato il ticket. Niente da fare, multa di 62,50 euro e il biglietto obliterato non gli è stato scalato. Il customer care mi ha detto che prima paghi poi devi fare una raccomandata con tutti i dati e se ti riconoscono l’errore dei controllori forse avrai il rimborso. Autolinee Toscane intende fare cassa con le multe? Ci riflettano e consiglino ai verificatori di essere più umani con chi usufruisce del servizio

U.M.