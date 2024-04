Autobus, le nuove corse: ecco tutti gli orari

Autolinee Toscane informa dei nuovi servizi che saranno svolti oggi, domani e nei giorni feriali da lunedì 8 aprile.

Questi sono stati definiti sulla base delle variazioni dell’offerta ferroviaria nell’area della Val di Bisenzio, il cui servizio Tpl è attualmente modificato per garantire il collegamento tra Prato e Vaiano e poi con il resto del territorio.

Anche a seguito dei provvedimenti sulla viabilità presi sulla SR325, il servizio rimarrà il medesimo fino a nuove comunicazioni.

Autolinee invita quindi a leggere attentamente gli orari delle corse previste, inclusi i collegamenti ferroviari, che a mano a mano saranno pubblicati e disponibili sul sito ufficiale di Autolinee Toscane, www.at-bus.it.

Ecco quali saranno le modifiche principali: domani le seguenti corse non saranno effettuate: corsa delle ore 8:45 in partenza da Vernio San Quirico per Vernio Mercatale, Luicciana e Cantagallo; corsa delle ore 9:05 in partenza da Cantagallo per Luicciana, Vernio Mercatale e Vernio San Quirico.

Da lunedì 8 aprile, ci saranno i seguenti cambiamenti:

Le tre coppie di corse in servizio tra Prato e Castiglione dei Pepoli, attualmente effettuate con transito via autostrada, saranno effettuate con transito “ordinario” dalla SR 325; la corsa mattutina da La Cartaia per Prato Stazione FS ed Istituto Buzzi partirà da Isola; la corsa pomeridiana dai Plessi scolastici di via Reggiana e di via Dossetti per La Cartaia sarà prolungata ad Isola; la corsa pomeridiana da Vernio verso Montepiano (uscita studenti scuole medie ore 14), tornerà ad essere effettuata dalla corsa proveniente da Prato e diretta a Castiglione dei Pepoli (come ante frana) e non più da servizio dedicato.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).

Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane