Prato, fermato un uomo alla guida di una vettura intestata ad un prestanome

Prato, 7 luglio 2023 - Nella giornata di ieri, giovedì 6 luglio, durante un controllo ordinario della polizia stradale eseguito alla rotonda di via dei Trebbi, in zona Prato Ovest, una pattuglia dei motociclisti della Polizia Municipale ha fermato un veicolo guidato da un cittadino di nazionalità marocchina che è risultato essere intestato ad un prestanome, pratica vietata dal Codice della Strada e sanzionata severamente con il sequestro della vettura che, infatti, gli operatori hanno immediatamente eseguito.Inoltre, gli agenti, insospettiti dal comportamento dell'uomo, hanno voluto approfondire il controllo facendo intervenire l’unità cinofila antidroga della Municipale. E’ così emerso che in auto era presente un piccolo quantitativo di hashish. L’uomo è stato quindi segnalato amministrativamente alla Prefettura, oltre ad essergli stata ritirata immediatamente la patente di guida.