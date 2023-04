Auto contro bici: ciclista trasportato a Careggi

E’ ricoverato in gravi condizioni, ma non dovrebbe rischiare la vita, un ciclista di 55 anni che è stato travolto da un’auto in via Parugiano di Sotto a Oste di Montemurlo. Il cinquantenne, secondo la prima ricostruzione dell’incidente, stava viaggiando in bici quando sarebbe stato colpito da una macchina. Sul posto anche i carabinieri di Montemurlo, oltre alla polizia municipale che dovrà accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito molto gravi, tanto che è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento a Careggi (il 118 aveva inviato un’ambulanza). Il 55enne ha riportato un forte trauma cranico ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, ferite lievi invece per il conducente della macchina coinvolta nel sinistro.