Manovra sbagliata, auto rischia di cadere nel fiume

Vernio (Prato), 14 maggio 2023 – Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Vernio, dove un’auto rischiava di cadere nel Bisenzio a causa di una manovra errata.

I vigili del fuoco di Vaiano sono intervenuti per riportare l’auto sulla strada; il conducente era già uscito dalla vettura ed è stato controllato, ma solo in via precauzionale, dalla Croce Rossa di Vernio, inviata sul posto dal 118.