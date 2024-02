Prato, autista aggredito a bordo dell’autobus

Prato, 4 febbraio 2024 – Violenta aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane a Prato. Poco dopo l’ora di pranzo di domenica un uomo spaccato con un pugno il vetro divisorio

posto a protezione dei conducenti dei bus ferendo l’autista, che è stato ricoverato in stato di shock. Le sue condizioni al momento non sembrano preoccupanti.

Subito attivate le forze dell’ordine, che hanno visionato i filmati, individuato e fermato l’aggressore.

“Voglio ringraziare le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza il nostro autista e le altre persone a bordo del bus - commenta il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli - Esprimo a nome mio personale e di tutta l’azienda vicinanza e solidarietà al nostro conducente. Purtroppo, troppo spesso il nostro personale che svolge un servizio pubblico è vittima di aggressioni. Come azienda, assieme ai sindacati, alla Regione, alle prefetture e alle questure, stiamo realizzando una vasta azione per aumentare i livelli di sicurezza dentro e fuori i nostri bus. Ma, quello che serve è anche un aumento della coscienza civica collettiva sul ruolo fondamentale che i lavoratori del Tpl svolgono a servizio delle persone garantendo quotidianamente il diritto alla mobilità”.

Autolinee Toscane ricorda che è oramai diffuso su tutti i bus del TPL toscano il progetto “Toscana Sicura” che tra le altre cose prevede la presenza a bordo dei bus di telecamere, le cui immagini, in questi casi, ma anche per altri casi come danneggiamento o minacce e lesioni a passeggeri, vengono già adesso fornite alle forze dell'ordine che ne facciano richiesta. I mezzi “at” sono inoltre dotati per gli autisti di un “panic bottom”, dispositivo che in caso di necessità è in grado di avvisare immediatamente le sale radio di “at” e quindi le forze dell’ordine.