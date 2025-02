Attraversamenti pedonali nascosti : "Via Montalese così non è sicura"

La sicurezza al centro dell’attenzione dei gruppi consiliari di Forza Italia e Fratelli d’Italia. La mozione, che sarà discusso nel prossimo consiglio comunale, ha l’obiettivo di rimuovere le strisce pedonali posizionate in una zona particolarmente pericolosa di via Montalese, all’altezza del civico 337, e posizionarle in un luogo più sicuro per i pedoni, con tanto di segnaletica luminosa. Le strisce pedonali in questione sono situate subito dopo una curva, in un tratto di strada in cui la visibilità è fortemente compromessa. La mancanza di segnaletica luminosa rende particolarmente rischioso per i pedoni attraversare la strada, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità. Secondo diversi automobilisti e residenti, come riporta l’opposizione, la curva rende difficile per i conducenti notare tempestivamente i pedoni, aumentando il rischio di incidenti. Sulla questione, intervengono il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Marchi e il capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Matteo Meoni: "Questa è una zona critica dove la sicurezza dei pedoni è seriamente compromessa. Le strisce pedonali, posizionate subito dopo una curva, sono praticamente invisibili agli automobilisti. In assenza di segnaletica luminosa, questa situazione è estremamente pericolosa. Non possiamo permettere che si verifichino incidenti gravi. La nostra proposta è di rimuovere le strisce in questa zona e riposizionarle in un tratto più sicuro, dove la visibilità non sia compromessa e dove possano essere installati dispositivi di segnalazione adeguati". Inoltre, sarà richiesto che vengano potenziate le misure di protezione per i pedoni, inclusi eventuali attraversamenti pedonali con luci a led, che potrebbero ridurre significativamente il rischio di incidenti. La mozione, sarà presentata nel prossimo consiglio comunale.

Si.Bi.