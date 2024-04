Attenzione alle truffe a domicilio

Occhio alle truffe che sono sempre pronte a presentarsi alla porta di casa. La segnalazione, stavolta, arriva da Publiacqua. Nella giornata di martedì una cittadina che abita in zona via dell’Alberaccio è avvicinata da due persone. Dopo aver suonato il campanello della sua casa, le hanno chiesto di poter entrare per la verifica di una presunta perdita. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta facendo controlli di questo tipo sugli impianti interni e che nessuno dei suoi incaricati entra all’interno delle proprietà private. Per cui Publiacqua invita i cittadini a segnalare prontamente all’azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetti.