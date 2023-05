Asta da Farsetti Morandi, Burri de Chirico & C.

Oggi e domani da Farsettiarte asta di arte moderna e contemporanea con opere di grande importanza storico-artistica appartenenti alle maggiori correnti italiane e internazionali, e una particolare attenzione al Novecento. Nell’asta, divisa in tre sessioni, si vedranno passare quasi 500 lotti tra grafica, disegni, dipinti e sculture. Da segnalare ad esempio una Natura morta di Giorgio Morandi del 1961, del valore stimato fra 650mila e 850mila euro; due importanti lavori di Giorgio de Chirico, Piazza d’Italia del 1953 (da 350mila a 500mila euro) e Venezia Ponte di Rialto del 1952 (180-280mila). Lotto di punta è un’opera di Alberto Savinio del 1928, con protagonisti i celebri manichini metafisici: Le tendre quatuor (Hommage à Raphaël) valore fino a un milione di euro. In asta anche un lavoro di estrema sintesi futurista, Automobile in corsa di Giacomo Balla del 1925 (250-350mila), uno degli emblematici tagli di Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, del 1961 (stima 420-520mila) e sempre di Fontana Concetto spaziale, Natura (90-130mila). Ci saranno poi un iconico Cretto bianco di Burri del 1976 (180-260mila euro) e un coloratissimo lavoro della serie degli arazzi di Alighiero Boetti, Senza titolo (Nero su bianco e bianco su nero) del 1988 (320-420mila). Tra i lavori più contemporanei un monumentale collage di Peter Beard, Heart Attack City del 1998 (stima 200-260mila euro).

In asta anche un’interessante sessione di grafic, disegni, sculture e dipinti di artisti italiani, fra i quali Mario Schifano e Luigi Ontani, Carlo Carrà, Mario Sironi, Massimo Campigli, Emilio Scanavino, Franco Angeli, Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova. La prima sessione con dipinti, disegni, sculture e grafica è oggi alle 15.30; la seconda dedicata all’arte contemporanea domani alle 11, la terza riservata all’arte moderna domani alle 16. Le opere resteranno esposte da Farsettiarte in viale della Repubblica fino a domani dalle 10 alle 12.30. Per maggiori informazioni: www.farsettiarte.it - [email protected] - 0574572400