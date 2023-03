Assunzioni in vista Esselunga offre 100 posti Candidature aperte e selezioni solo online

Posti di lavoro al supermercato. C’è solo da farsi avanti per chi cerca un’occupazione: c’è posto per addetti alle vendite, specialisti nei reparti freschi e allievi responsabili. Una figura, quest’ultima, con cui Esselunga indica quei dipendenti individuati come potenziali responsabili di reparti. Oltre cento persone da inserire nella rete di vendita delle province di Prato, Firenze e Pistoia e Siena. Fino a domenica 26 marzo chi vorrà potrà inviare la propria candidatura per il virtual job day, in modalità completamente online, promosso dalla catena. I colloqui di lavoro, online, avverranno il prossimo 5 aprile. Per candidarsi è sufficiente collegarsi al sito www.esselungajob.it dove ci si potrà registrare lasciando le proprie generalità oppure incrociando le specifiche lavorative personali aggiornate su LinkedIn (per chi già disponga di un profilo sulla piattaforma). A Firenze sarà realizzato un nuovo punto vendita in via Mariti al posto del Panificio militare: qui serviranno almeno 80 dipendenti per l’apertura prevista nei primi sei mesi del 2024 mentre intanto qualche altra figura sarà collocata nei supermercati fiorentini. Non è escluso che una prima tranche di assunzioni in altri supermercati della città o dei dintorni servirà per formare chi poi sarà destinato al nuovo supermercato.

L’iter di selezione prevede una prima scrematura della quale i candidati più idonei saranno avvertiti via mail e via sms per potersi al meglio preparare allo step successivo, attraverso video presentazioni e video colloqui. Una modalità totalmente nuova di reclutamento nella quale Esselunga ha investito energie e risorse per tramutare quelli che erano eventi sul territorio in occasioni virtuali, con un iter selettivo interamente digitalizzato grazie all’utilizzo di tecnologie innovative e a un sistema di video presentazione del candidato, che sostituisce il vecchio curriculum vitae cartaceo, il processo di selezione dà la possibilità a molti più candidati di presentarsi. Ben prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria Esselunga aveva iniziato il progetto di digitalizzazione dell’iter di selezione, generando un impatto positivo in termini di candidate experience, sostenibilità sociale e ambientale.