Associazione nazionale carabinieri Il Comune rinnova la convenzione

E’ stata rinnovata la convenzione fra il Comune di Poggio a Caiano e l’Anc Mediceo (associazione nazionale carabinieri) per il periodo 2023-2024. Il nucleo Anc, lo ricordiamo, da anni collabora sia con l’amministrazione di Poggio sia con quella di Carmignano in servizi di sorveglianza durante appuntamenti commemorativi, patriottici, culturali e sportivi. I volontari dell’Anc operano in stretta collaborazione con la polizia municipale per i servizi di osservazione e viabilità in occasione di avvenimenti sul territorio (dalle corse ciclistiche all’Assedio alla Villa passando per il San Michele). Il Comune di Poggio con il rinnovo di questa convenzione eroga all’Anc la somma di 8.000 euro l’anno per coprire le spese necessarie per il materiale e i mezzi di trasporto utilizzati. Il primo impegno dell’Anc al rientro dalle ferie sarà proprio l’Assedio alla Villa che si svolge a metà settembre a Poggio a Caiano per tre giorni.